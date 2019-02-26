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Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi
11:25 26.02.2019 |
В Барселоне на MWC 2019 компания Qualcomm объявила, что её хорошо зарекомендовавшая себя технология Quick Charge распространит свои уникальные функции, предназначенные для минимизации потерь энергии и нагрева устройства для продления срока службы батареи, в область беспроводных станций зарядки. Благодаря этому пользователи смогут быстрее и безопаснее заряжать свои устройства по беспроводному стандарту питания Qi.
С ростом популярности беспроводной зарядки, пользователи, к сожалению, не всегда могут рассчитывать на её скорость и эффективность. Кроме того, некоторые решения, нуждающиеся в быстрой зарядке, не прошли требуемый процесс сертификации. В ответ на эти вызовы компания Qualcomm расширила свою программу соответствия, включив в нее беспроводные зарядные устройства на основе технологии Quick Charge.
Новые станции будут работать с теми же адаптерами Quick Charge 2.0, 3.0, 4 и 4+, которые уже имеются у миллионов пользователей. Weltrend Semiconductor станет первым поставщиком компонентов для беспроводной зарядки Quick Charge, а UL - администратором программы соответствия. В числе первых совместимых продуктов, как уже заявила Xiaomi, будет её панель Mi Wireless Charging Pad.
Wireless Power Consortium, создатель стандарта электромагнитной зарядки Qi, включает более 650 компаний-членов и свыше 3500 совместимых продуктов. Qi поддерживают большинство самых продаваемых смартфонов в мире, многие из которых работают на мобильных платформах Qualcomm Snapdragon, и многочисленные зарядки общего пользования, установленные в ресторанах, отелях и аэропортах.
Сегодня более тысячи различных коммерческих мобильных устройств, аксессуаров и компонентов совместимы с технологией Quick Charge - их cписок приводится на сайте Qualcomm.
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