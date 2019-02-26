Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля

У пользователей Android появилась веская причина обновить свои сервисы Google Play - устройства, работающие под управлением версии Android 7.0 или более поздней, теперь позволяют авторизоваться на сайтах и в приложениях без необходимости вводить пароль. Отныне авторизоваться в различных сервисах можно с помощью отпечатка пальца или PIN-кода благодаря реализации поддержки открытого стандарта FIDO2.

Использование сложных паролей является весьма надежным способом защиты online-личности пользователя. Тем не менее, как правило, пароли слишком длинные и сложные для запоминания и к тому же требуют регулярного обновления. Двухфакторная аутентификация также усиливает безопасность пользователей, но может отнимать драгоценное время и может вызвать проблемы у путешествующих за рубеж.

В связи со всем вышесказанным компания Google совместно с консорциумом FIDO Alliance реализовала в своих сервисах поддержку биометрической аутентификации. С точки зрения безопасности биометрическая аутентификация надежнее паролей и двухфакторной аутентификации, поскольку биометрические данные намного сложнее украсть или воспроизвести. Процесс аутентификации по биометрическим данным осуществляется локально на устройстве, и никакая конфиденциальная информация не передается приложениям и сервисам, в которых авторизуется пользователь.

Владельцы устройств без датчика отпечатков пальцев смогут использовать для авторизации PIN-код или графический ключ, использующиеся для разблокировки устройства.