Финансовые новости
- |
- 26.02.19
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями
15:22 25.02.2019 |
Ранее считалось физически невозможным создать солнечные батареи белого цвета. Но разработчики из научно-технического института Швейцарский центр электроники и микротехнологии (CSEM) из Невшателя в сотрудничестве с Solaxess разработали пленку, которая помещается на солнечную батарею перед ламинированием и запаивается на её поверхности.
Эта пленка обладает свойством отражать только видимый спектр света. Для производства же электроэнергии используется инфракрасный свет. Он не воспринимается человеческим глазом и тем самым не отвечает за окраску солнечной батареи. Таким образом, поверхности солнечной батареи отражается весь спектр видимого света, за счет чего и создается белая солнечная батарея.
Несколько недель тому назад монтажники установили 32 изготовленные на заказ солнечные батареи на белом фасаде жилого дома в Будри, к юго-западу от Невшателя. Компания SI Module из Фрайбурга использовала эту специальную пленку от Solaxess и изготовила солнечные батареи в соответствии с размерами, предоставленными архитектором.
Поскольку солнечные батареи имеют белый цвет, то они идеально вписались в существующий фасад дома. Планируется, что солнечные батареи будут вырабатывать до 2 900 киловатт-часов электроэнергии в год. Эта электроэнергия будет использоваться для питания теплового насоса, освещения помещений общего пользования и для всей электроники здания. В результате в здании достигается не только высокий энергетический стандарт, но и частичная независимость от поставщиков коммунальных услуг, в том числе отопления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
|Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском
|Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018
|Портников – Зеленскому: Прокурором или главой СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля
|Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе
|Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями
|Sony Xperia 1 — мощный смартфон с экраном 4K OLED и тройной камерой
|Huawei представила свой вариант складного смартфона — Mate X
|Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2
Это интересно
|В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы
|В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»
|Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone
|Google запустил YouTubeKids в Украине
|Топ-10 самых богатых питомцев в мире
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально