Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями

Ранее считалось физически невозможным создать солнечные батареи белого цвета. Но разработчики из научно-технического института Швейцарский центр электроники и микротехнологии (CSEM) из Невшателя в сотрудничестве с Solaxess разработали пленку, которая помещается на солнечную батарею перед ламинированием и запаивается на её поверхности.

Эта пленка обладает свойством отражать только видимый спектр света. Для производства же электроэнергии используется инфракрасный свет. Он не воспринимается человеческим глазом и тем самым не отвечает за окраску солнечной батареи. Таким образом, поверхности солнечной батареи отражается весь спектр видимого света, за счет чего и создается белая солнечная батарея.

Несколько недель тому назад монтажники установили 32 изготовленные на заказ солнечные батареи на белом фасаде жилого дома в Будри, к юго-западу от Невшателя. Компания SI Module из Фрайбурга использовала эту специальную пленку от Solaxess и изготовила солнечные батареи в соответствии с размерами, предоставленными архитектором.

Поскольку солнечные батареи имеют белый цвет, то они идеально вписались в существующий фасад дома. Планируется, что солнечные батареи будут вырабатывать до 2 900 киловатт-часов электроэнергии в год. Эта электроэнергия будет использоваться для питания теплового насоса, освещения помещений общего пользования и для всей электроники здания. В результате в здании достигается не только высокий энергетический стандарт, но и частичная независимость от поставщиков коммунальных услуг, в том числе отопления.