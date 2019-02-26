Sony Xperia 1 — мощный смартфон с экраном 4K OLED и тройной камерой

Компания Sony представила на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019 свой флагманский смартфон - модель под названием Xperia 1.





Аппарат получил высококачественный дисплей 4K OLED CinemaWide размером 6,5 дюйма по диагонали. Применена панель с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3840 × 1644 точки. Заявлена поддержка HDR. Пиксельная плотность достигает 643 PPI (точек на дюйм).

Внутри смартфона «бьётся» кремниевое сердце Qualcomm Snapdragon 855. Чип, напомним, содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.





В арсенале новинки - 6 Гбайт оперативной памяти. Покупателям будут предлагаться версии с флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD ёмкостью до 512 Гбайт.

В тыльной части расположена камера с тремя 12-мегапиксельными сенсорами. Основной блок содержит 1/2,6-дюймовый датчик (f/1,6); предусмотрены система стабилизации Optical SteadyShot (OIS+EIS) и система автофокусировки Dual Pixel. Ещё один модуль получил телефотообъектив, третий модуль - объектив с широкоугольной оптикой. Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера.





Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 9 Pie. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3330 мА·ч. Аппарат защищён от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68.





Среди других характеристик упомянуты качественная аудиосистема Dolby Atmos, дактилоскопический сканер и режим Game Enhancer, обеспечивающий оптимальный баланс между производительностью и энергопотреблением.

В продажу модель Sony Xperia 1 поступит весной. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.