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У пользователей Android-версии приложения возникли трудности с подключением к кроссовкам
16:53 22.02.2019 |
Компания Nike, недавно выпустившая футуристические самозашнуровывающиеся кроссовки, похоже, в спешке забыла протестировать сопутствующее мобильное приложение.
Приложение Nike Adapt для Android- и iOS-устройств позволяет управлять смарт-кроссовками Adapt BB, в том числе настраивать подсветку, регулировать натяжение шнурков и узнавать уровень заряда аккумулятора. Как оказалось, Android-версия Nike Adapt работает со сбоями.
На странице приложения в Google Play стали появляться жалобы от пользователей на то, что Nike Adapt не может подключиться к кроссовкам, делая их практически бесполезными. Во многих случаях почему-то отказывается подключаться именно правый кроссовок. Ни сброс настроек обуви, ни переустановка приложения, ни отключение Bluetooth не помогает вернуть кроссовкам работоспособность.
Причина проблемы, возможно, кроется в обновлении приложения. Кроссовки поставляются не с последней версией Nike Adapt, и после установки обновления оно перестает работать как положено. Некоторым пользователям удалось вернуть кроссовкам работоспособность путем перезагрузки с помощью аппаратных кнопок. Тем не менее, этот способ помогает не во всех случаях.
Nike известно о проблеме, и в настоящее время производитель работает над ее исправлением.
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