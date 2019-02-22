У пользователей Android-версии приложения возникли трудности с подключением к кроссовкам

Компания Nike, недавно выпустившая футуристические самозашнуровывающиеся кроссовки, похоже, в спешке забыла протестировать сопутствующее мобильное приложение.

Приложение Nike Adapt для Android- и iOS-устройств позволяет управлять смарт-кроссовками Adapt BB, в том числе настраивать подсветку, регулировать натяжение шнурков и узнавать уровень заряда аккумулятора. Как оказалось, Android-версия Nike Adapt работает со сбоями.





На странице приложения в Google Play стали появляться жалобы от пользователей на то, что Nike Adapt не может подключиться к кроссовкам, делая их практически бесполезными. Во многих случаях почему-то отказывается подключаться именно правый кроссовок. Ни сброс настроек обуви, ни переустановка приложения, ни отключение Bluetooth не помогает вернуть кроссовкам работоспособность.

Причина проблемы, возможно, кроется в обновлении приложения. Кроссовки поставляются не с последней версией Nike Adapt, и после установки обновления оно перестает работать как положено. Некоторым пользователям удалось вернуть кроссовкам работоспособность путем перезагрузки с помощью аппаратных кнопок. Тем не менее, этот способ помогает не во всех случаях.

Nike известно о проблеме, и в настоящее время производитель работает над ее исправлением.