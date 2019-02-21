12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально

Что ж, вот мы и дождались мероприятия Samsung Unpacked, а вместе с ним - анонса, пожалуй, самых ожидаемых Android-смартфонов начала 2019 года. На этот раз корейский гигант решил повторить подход Apple и выпустил сразу три новых аппарата: самый габаритный и продвинутый Galaxy S10+, стандартный S10 и несколько упрощённый S10e. Уже как минимум пару недель почти всё об этих устройствах известно, но всё же нелишним будет рассказать об официальных характеристиках и предложить вниманию читателей наши живые фотографии этих флагманов.





Модели S10 и S10+ получили дисплеи Dynamic AMOLED с одинаковым разрешением QuadHD+ (3040 × 1440 точек, 19:9) и диагоналями соответственно 6,1 и 6,4 дюйма.

Дисплеи по-прежнему загнуты на боковые грани, но на этот раз почти не оставляют рамок вверху и внизу. Хотя слухи о встроенном в экран дактилоскопическом сенсоре Samsung ходят уже пару лет, компания только сейчас, после анонса несколькими китайскими производителями аппаратов с такими датчиками, интегрировала сканер ультразвукового типа в S10 и S10+.

Отдельно стоит сказать об экране Galaxy S10e: этот смартфон получил дисплей Dynamic AMOLED с диагональю 5,8 дюйма и разрешением FullHD+ (2280 × 1080, 19:9). В данном случае речь идёт о более традиционном плоском экране со скруглёнными углами, минимальными рамками (внизу остаётся небольшой «подбородок») и общим дизайном в духе современных iPhone. Ультразвукового встроенного в экран сканера отпечатков пальцев нет - соответствующий обычный датчик объединён с боковой кнопкой питания.

У всех трёх моделей экраны сертифицированы по новейшему стандарту HDR10+, пиковую яркость до 1200 нит и контрастность до 2 000 000:1.





Старшая модель S10+ весит 175 грамм при габаритах 74,1 × 157,6 × 7,8 мм, основная S10 - 157 грамм при размерах 70,4 × 149,9 × 7,8 мм, а упрощённая S10e - 150 грамм и имеет габариты 69,9 × 142,2 × 7,9 мм. Разумеется, на вес влияет и зарядная ёмкость аккумулятора, которая составляет соответственно 4100 мА·ч, 3400 мА·ч и 3100 мА·ч (поддерживается ускоренная зарядка).

Стоит сказать, что все три аппарата вполне достойны звания флагманов 2019 года, а упрощения в S10e нельзя назвать критическими. В зависимости от рынка смартфоны оснащаются либо 8-нм однокристальной системой Samsung Exynos 9820 (8 ядер трёх типов с максимальными частотами 2,8, 2,4 и 1,7 ГГц) или 7-нм Qualcomm Snapdragon 855 (8 ядер трёх типов с максимальными частотами 2,7, 2,3 и 1,9 ГГц).

Огромное внимание компания уделила камерам. Прежде всего, следует сказать о применении экрана с дизайном Infinity O во всём семействе: речь идёт об аккуратных вырезах в правом верхнем углу экрана под фронтальную камеру, которая получила поддержку записи видео 4K. В S10 и S10e применяется круглый вырез под одиночную камеру 10 Мп f/1,9 с автофокусировкой Dual Pixel и углом обзора 80°. В Galaxy S10+, в свою очередь, предусмотрен продолговатый вырез - основной модуль дополнен ещё одним 8-Мп f/2,2, с фиксированным фокусом и углом обзора 90° - для более качественной оценки глубины.

Ещё бо́льшим изменениям подвергнуты основные тыльные камеры. На этот раз, в отличие от практики с S9 и S9+, Samsung оснастила S10 и S10+ одинаковой тройной камерой. Она включает основной 12-Мп датчик с широкоугольным объективом 77°, регулируемой диафрагмой f/1,5 или f/1,9, оптической стабилизацией и автофокусировкой Dual Pixel. Второй 12-Мп датчик оснащается телеобъективом 45° f/2,4, оптической стабилизацией и автофокусом. Наконец, третья камера - это 16-Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом 123° f/2,2, фиксированным фокусом и без оптической стабилизации. Таким образом, смартфоны поддерживают почти 3-кратное оптическое масштабирование от 45° до 123°. Заявлен также некий 10-кратный цифровой зум, - речь, очевидно, идёт скорее об интеллектуальном растяжении центральных фрагментов фотографий с сомнительным результатом.

Самый простой представитель блистательного корейского семейства, Galaxy S10e, получил «лишь» двойную камеру - он лишён телеобъектива и может обеспечить масштабирование от 77° до 123°. Впрочем, все остальные функции и возможности сохранены. Разве что для S10e заявлен 8-кратный цифровой зум. Все модели поддерживают запись видео 4K/60p с поддержкой последнего стандарта HDR10+.

Среди портов присутствует стандартный USB-C для подключения и зарядки, а также традиционный 3,5-мм разъём для наушников, который становится всё большей редкостью во флагманских смартфонах. Благодаря стеклянному корпусу по-прежнему поддерживается скоростная беспроводная зарядка, которая получила версию 2.0

Стоит отдельно отметить, что смартфоны обзавелись реверсивной функцией передачи энергии Wireless PowerShare - для пополнения заряда совместимых устройств от встроенного ёмкого аккумулятора. Прежде всего, это призвано упростить работу с различными беспроводными аксессуарами, включая новую гарнитуру Galaxy Buds, которая, разумеется, тоже поддерживает беспроводную зарядку.

Во всех аппаратах имеются датчики Холла, приближения, освещения, геомагнитный сенсор, акселерометр, барометр, гироскоп. Кроме того, в S10 и S10+ встроен датчик сердцебиения. Среди видов биометрической идентификации поддерживаются лицевая и дактилоскопическая (сканер радужной оболочки, видимо, оставлен в прошлом). Из сетевых функций можно отметить улучшенный режим 4×4 MIMO и поддержку LTE категории 20 на скорости до 2 Гбит/с на скачивание и до 150 Мбит/с на загрузку.

Galaxy S10 и S10+ по стандарту включают 8 Гбайт оперативной памяти GDDRX4 и выпускаются в вариантах со 128 или 512 Гбайт встроенной флеш-памяти. Более бюджетный вариант S10e доступен в версиях 6/128 Гбайт или 8/256 Гбайт. Все смартфоны поддерживают возможность расширения накопителя с помощью карт формата microSD объёмом до 512 Гбайт.

Все аппараты доступны в четырёх стандартных цветовых исполнениях: белом, чёрном, голубовато-зелёном и синем. Помимо этого, специальное издание S10+ с 12 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной флеш-памяти можно приобрести в чёрном или белом керамическом корпусе, а S10e доступен в ярко-жёлтом варианте для любителей привлекать внимание.

Устройства имеют защиту от пыли и влаги в соответствии с нормами IP68 и поддержиают массу служб и функций Samsung (Bixby, Samsung Health, Samsung Pay, Samsung DeX и так далее). Работают аппараты под управлением платформы Android 9 Pie с интерфейсом One UI поверх.

Смартфоны будут доступны в Украине по следующей рекомендованной розничной цене:

* от 29 999 гривень за Galaxy S10;

* от 25 999 гривень за Samsung Galaxy S10e;

* от 31 999 гривень за Samsung Galaxy S10+