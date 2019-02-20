Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

Китайская компания Vivo, как и ожидалось, анонсировала производительный смартфон V15 Pro под управлением операционной системы FunTouch OS 9 на базе Android 9 Pie.

Новинка может похвастаться полностью безрамочным дизайном. Экран Super AMOLED Ultra FullView размером 6,39 дюйма по диагонали обладает разрешением FHD+ (2340 × 1080 точек). У этой панели нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры. Дисплей занимает 91,64 % площади фронтальной поверхности.





Непосредственно в область экрана встроен дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Кроме того, за дисплеем скрываются датчики освещённости и приближения.

Селфи-камера выполнена в виде выдвижного модуля. Этот «перископ», прячущийся в верхней части корпуса, содержит 32-мегапиксельный сенсор. Максимальная диафрагма - f/2,0.

Сзади установлена тройная основная камера. Она объединяет 48-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, 5-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,4 и 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и максимальной диафрагмой f/2,4.

Задействован процессор Qualcomm Snapdragon 675. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612 и движок Qualcomm AI Engine. Модем Snapdragon X12 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит/с.





Смартфон несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА·ч.

Приобрести смартфон Vivo V15 Pro можно будет по ориентировочной цене 400 долларов США.