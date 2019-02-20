«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

Эксперты в области кибербезопасности неоднократно отмечали, что «русские хакеры» являются одними из самых передовых в мире. Теперь специалисты CrowdStrike подтвердили это, подсчитав с точностью до секунды, сколько времени требуется на взлом киберпреступникам из разных стран. Как сообщается в отчете CrowdStrike, по скорости взлома русские превосходят иранцев, северокорейцев и китайцев, которые также попали в список самых высококвалифицированных хакеров.

Под скоростью взлома исследователи подразумевают время между проникновением киберпреступников в сеть и началом похищения данных. Скорость взлома имеет огромное значение для успеха мероприятия, поскольку современные технологи позволяют обнаруживать и отражать кибератаки быстрее, чем когда-либо раньше. Чем быстрее злоумышленник проникнет в сеть, тем больше времени будет у него на похищение данных до обнаружения атаки.

Для определения скорости взлома исследователи проанализировали 30 тыс. кибератак, осуществленных в 2018 году. По подсчетам исследователей, от получения доступа к атакуемой сети и до распространения по ней российским киберпреступникам требуется всего 18 минут и 49 секунд - почти в восемь раз меньше, чем северокорейцам, занимающим второе место по скорости взлома. На третьем месте оказались китайцы, которым на взлом требуется 4-5 часов - в два раза больше времени, чем северокорейцам.