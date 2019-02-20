Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 03:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире
17:02 19.02.2019 |
Эксперты в области кибербезопасности неоднократно отмечали, что «русские хакеры» являются одними из самых передовых в мире. Теперь специалисты CrowdStrike подтвердили это, подсчитав с точностью до секунды, сколько времени требуется на взлом киберпреступникам из разных стран. Как сообщается в отчете CrowdStrike, по скорости взлома русские превосходят иранцев, северокорейцев и китайцев, которые также попали в список самых высококвалифицированных хакеров.
Под скоростью взлома исследователи подразумевают время между проникновением киберпреступников в сеть и началом похищения данных. Скорость взлома имеет огромное значение для успеха мероприятия, поскольку современные технологи позволяют обнаруживать и отражать кибератаки быстрее, чем когда-либо раньше. Чем быстрее злоумышленник проникнет в сеть, тем больше времени будет у него на похищение данных до обнаружения атаки.
Для определения скорости взлома исследователи проанализировали 30 тыс. кибератак, осуществленных в 2018 году. По подсчетам исследователей, от получения доступа к атакуемой сети и до распространения по ней российским киберпреступникам требуется всего 18 минут и 49 секунд - почти в восемь раз меньше, чем северокорейцам, занимающим второе место по скорости взлома. На третьем месте оказались китайцы, которым на взлом требуется 4-5 часов - в два раза больше времени, чем северокорейцам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер
|Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками
|«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире
|Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
Это интересно
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире