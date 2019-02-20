«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

 

Эксперты в области кибербезопасности неоднократно отмечали, что «русские хакеры» являются одними из самых передовых в мире. Теперь специалисты CrowdStrike подтвердили это, подсчитав с точностью до секунды, сколько времени требуется на взлом киберпреступникам из разных стран. Как сообщается в отчете CrowdStrike, по скорости взлома русские превосходят иранцев, северокорейцев и китайцев, которые также попали в список самых высококвалифицированных хакеров.

Под скоростью взлома исследователи подразумевают время между проникновением киберпреступников в сеть и началом похищения данных. Скорость взлома имеет огромное значение для успеха мероприятия, поскольку современные технологи позволяют обнаруживать и отражать кибератаки быстрее, чем когда-либо раньше. Чем быстрее злоумышленник проникнет в сеть, тем больше времени будет у него на похищение данных до обнаружения атаки.

Для определения скорости взлома исследователи проанализировали 30 тыс. кибератак, осуществленных в 2018 году. По подсчетам исследователей, от получения доступа к атакуемой сети и до распространения по ней российским киберпреступникам требуется всего 18 минут и 49 секунд - почти в восемь раз меньше, чем северокорейцам, занимающим второе место по скорости взлома. На третьем месте оказались китайцы, которым на взлом требуется 4-5 часов - в два раза больше времени, чем северокорейцам.
По материалам: Securitylab
 

ПО РУБРИКАМ

19.02 После нескольких дней вялой торговли, валютный межбанк ожил

19.02 Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн

19.02 Индекс ПФТС 19 февраля еще несколько снизился

19.02 Депозитные ставки для физлиц 19.02.19

19.02 Курс доллара 19 февраля восстанавливается к евро в ожидании протокола январского заседания ФРС

19.02 Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в 2018г собрали 9,7 млрд грн платежей, выплатили 4,3 млрд грн

19.02 Справочный курс гривни вырос на 1,50 коп. до 27,1744 грн

19.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.02.19

19.02 Visa и MasterCard повышают размер абонплаты для банков по всему миру

19.02 Курсы валют по карточным операциям на 19.02.19

19.02 15 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $16,9 млн до $189,1 млн

19.02 Остатки средств на корсчетах банков 19.02.19

19.02 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.02.19

19.02 Биржи АТР 19 февраля закрылись в основном ростом в ожидании торговых переговоров США и КНР

19.02 НБУ продал 18 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,6 млрд гривен

• дальше…

19.02 Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн

19.02 Что изменится для компаний по управлению авторскими правами

19.02 Цены на АЗС в Киеве 19 февраля почти не изменились

19.02 Минфин возобновил процесс корпоратизации «Укрэнерго»

19.02 Brent слабо снижается 19 февраля, WTI дорожает после праздника

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей

19.02 Какая стоимость «зеленой» электроэнергии в Украине – исследование Clean Energy Lab

19.02 Золото продолжает дорожать 19 февраля на фоне подешевевшего доллара

18.02 Нефть дорожает 18 февраля на фоне ослабления доллара, Brent выросла до $66,4 за баррель

• дальше…

19.02 Германия лидирует в мире по торговому профициту

19.02 Военнослужащим РФ запретили пользоваться гаджетами

19.02 Индикатор мировой торговли ВТО упал до минимума за 9 лет

19.02 Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня

19.02 Юнкер: ЕС не будет против отложить Brexit

19.02 В Индии запустили первую крупномасштабную систему хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах на 10 МВт

19.02 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

19.02 В Европе отказались от эксплуатации российских «Суперджетов»

19.02 Запуск серийного производства российского самолета МС-21 отложили из-за санкций США

19.02 Девальвация лиры спровоцировала в Турции дефицит лекарств

19.02 Опасные выборы. Решится ли Россия на военную операцию в Молдове

19.02 Трамп предостерег армию Венесуэлы от поддержки Мадуро

19.02 К чему приведет напряжение в отношениях между Индией и Пакистаном?

19.02 Саудиты вливают $20 млрд в Пакистан

19.02 Американцы считают правительство самой главной проблемой США

• дальше…

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

08.02 С 11 февраля Нацполиция увеличит количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах с 30-ти до 50-ти

08.02 Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий - указ

08.02 Суд обязал вернуть вертолетную площадку Януковича экс-владельцу

07.02 В киевском транспорте уберут рекламу

• дальше…

19.02 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

19.02 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

19.02 Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016

19.02 Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

19.02 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

18.02 Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

18.02 Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС «слишком оптимистичными»

18.02 Атакующий кулак. Зачем Россия развернула в Ростовской области «эксперементальную дивизию»

18.02 Разговоры в Мюнхене. Меркель вспоминает ГДР, а Лавров всем завидует

15.02 Сытник проигрывает «битву за «Роттердам+» – Кулик

15.02 Против кого из кандидатов агитирует Вакарчук

15.02 44 кандидата в президенты. Все, что нужно о них знать

15.02 Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

• дальше…

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

19.02 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

19.02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

19.02 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

19.02 Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

19.02 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

18.02 Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»

18.02 Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

18.02 В Украине упростили передачу автомобильных номеров

18.02 Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа

15.02 В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками

15.02 Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей

15.02 Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов

15.02 Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире

• дальше…

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно