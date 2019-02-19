Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

Год назад появились данные о том, что беспилотные автомобили Waymo в рамках испытаний требовали вмешательства водителя примерно один раз на 9000 км. Это не просто лучший показатель в отрасли, а лучший с большим отрывом, так как на тот момент компания Criuse, занимающая второе место, могла похвастаться лишь показателем чуть менее 2000 км на одно вмешательство.

Теперь же в Сети появился гораздо больший список, касающийся этого аспекта беспилотных авто. Как и ранее, первое место в нём занимает Waymo с показателем почти 18 000 км на одно вмешательство. Проще говоря, теоретически можно проехать обе Америки полностью на автопилоте.

На втором месте остаётся Cruise, которая улучшила свой показатель до 8327 км на одно вмешательство. А замыкает тройку лидеров Zoox с показателем 3200 км.

Что интересно, в подобных отчётах впервые засветилась Apple, которая уже какое-то время тестирует свои технологии в США. Её показатель - 1,8 км на одно вмешательство, что является худшим показателем в списке.