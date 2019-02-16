В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками

В магазинах мобильных приложений появилась программа «ДАХ» (Dah - для iOS или с Dah online - для Android). Она прежде всего предназначена для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Но воспользоваться ею смогут жители любых многоэтажек по всей стране.

Как отмечает UBR.ua, по замыслу создателей приложения, оно в первую очередь будет полезно главам ОСМД, которые смогут быстро и своевременно информировать жильцов о всех текущих событиях. А также формировать общие и индивидуальные тарифы на услуги.

Для рядовых пользователей предусмотрена возможность создавать и проводить любые альтернативные опросы, касающиеся жизни общины. В «ДАХ» есть опция голосования для принятия необходимых решений. И для этого не нужно тратить время на общие собрания.

Приложение создала винницкая компания «Дах Девелопмент». Ее соучредителями выступили Олег Стешко, Дмитрий Дидык и лидер музыкальной группы «Тверезість і Культура» (ТіК) Виктор Бронюк.

По его словам, в шоу-бизнес он пришел из чиновничьего кабинета и до сих пор на общественных началах работает советником мера Винницы.





На данном этапе приложение бесплатное. В дальнейшем в нем появятся дополнительные функции, за которые уже придется платить. Такие, как ведение бухгалтерии и другие финансовые сервисы.

Дмитрий Дидык отметил, что в дальнейшем приложение можно будет использовать для улучшения коммунального обслуживания. В программе предусмотрена опция рейтингования для поставщиков услуг. И чем больше горожан поставят высокие оценки, тем больше работы и заработка будет у отличившихся компаний.

«ДАХ» можно сравнить с американским приложением Nextdoor, рассказал Дмитрий Дидык. Но там оно ориентировано на общение между соседями, проживающими в одном районе. С его помощью можно нанять няню или найти человека для выгула собаки. По данным Google Play, количество скачиваний этого приложения превысило 5 млн.