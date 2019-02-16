Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей

NVIDIA хорошо известна широкому кругу обывателей своими видеокартами. Но в мире машинного обучения это одна из самых передовых компаний. Пару лет назад NVIDIA представила нейросеть, способную генерировать лица людей. А сейчас этот функционал доступен для демонстрации на сайте ThisPersonDoesNotExist.com - «Этого человека не существует».

Нейросеть StyleGAN, создающая на сайте реалистичные изображения людей, которых на самом деле не существует, состоит из двух частей. Одна часть генерирует лица, а вторая часть постоянно оценивает, выглядят ли эти лица поддельными.

StyleGAN создает лица, опираясь на черты нескольких людей, адаптирует изображение под возраст, пол, мимику и многие другие параметры.



