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Sony Wena — умный ремешок для часов, который стоит больше, чем Apple Watch
14:42 14.02.2019 |
Идея переноса ряда функций с умных часов на ремешок не нова. Такой подход позволяет добавить современные функции любым наручным часам, как классическим, так и умным, но лишённым этих самых функций.
Именно такой ремешок сегодня представила компания Sony. Новинка называется Wena. Пока она доступна лишь в Великобритании по цене около 450-510 долларов в зависимости от версии. В США Wena явно будет дешевле, но не настолько, чтобы стать доступным продуктом.
Но и возможности у Wena не самые скромные. Кроме того, что ремешок имеет NFC для бесконтактных платежей и умеет отслеживать активность, тут есть датчик ЧСС, GPS и даже небольшой экран для вывода уведомлений со смартфона. Фактически это полноценный трекер активности.
Что интересно, сам ремешок имеет ширину в 20 мм, но совместим с креплениями на 18, 20 и 22 мм. Есть две версии: резиновая Wena Wrist Active и металлическая Wena Wrist Pro. Из остального можно отметить защиту от воды (5 ATM) и автономность в полгода.
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