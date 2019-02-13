В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования

Многим наверняка известны ситуации, когда какое-то узкоспециализированное приложение (например, банковское) работает только через Internet Explorer. В особо тяжелых случаях указываются еще и совместимые версии: например, Internet Explorer не ниже десятой. Что интересно, в отличие от разработчиков, настаивающих на наличии установленного на ПК браузера Internet Explorer, в самой Microsoft его браузером и не считают.

Недавно в официальном блоге Microsoft появилась заметка с интригующим названием «Опасности использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию» за авторством Криса Джексона (Chris Jackson), работника компании. В своей мини-статье он указывает, что Internet Explorer постепенно утратил свою функцию интернет-просмотрщика и превратился в универсальное средство, обеспечивающее совместимость с различными web-приложениями. Собственно, заметка и заканчивается словами: «Internet Explorer - это решение для обеспечения совместимости. Мы не поддерживаем новые веб-стандарты IT, и хотя многие сайты работают нормально, разработчики по большому счету просто не тестируют сейчас [свои приложения и сайты в] Internet Explorer. Они тестируют современные браузеры».

Таким образом, в самой Microsoft открещиваются от определения Internet Explorer браузером и, если пользователь хочет чувствовать себя в безопасности в Сети, рекомендуют пользоваться куда более известными и распространенными альтернативами.