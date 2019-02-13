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Стартап по роботизированной доставке Nuro привлёк почти миллиард долларов инвестиций
13:02 12.02.2019 |
Стартап по разработке технологий роботизированной доставки Nuro сообщил в понедельник о привлечении $940 млн инвестиций от конгломерата SoftBank Group Corp, благодаря чему его рыночная стоимость выросла до $2,7 млрд.
Финансирование стартапа японский конгломерат осуществил через свой фонд Vision Fund с уставным капиталом $100 млрд, средства которого обычно используются для приобретения крупных пакетов акций быстрорастущих технологических компаний.
Стартап Nuro основали в 2016 году два бывших инженера проекта Google по разработке самоуправляемых автомобилей (теперь известному, как Waymo), Дэйв Фергюсон (Dave Ferguson) и Цзяцзюнь Чжу (Jiajun Zhu).
В прошлом году Nuro запустил самоходный автомобиль по доставке, начиная с поставки бакалейных товаров и заканчивая доставкой обедов, а также заключил соглашение о партнёрстве с сетью супермаркетов США Kroger, расширившей благодаря этому ассортимент предоставляемых услуг.
Nuro в настоящее время в основном занимается доставкой в области залива Сан-Франциско. Полученные средства стартап намерен использовать для расширения службы доставки за счёт новых районов, добавления новых партнёров, а также расширения парка робомобилей и пополнения своей команды разработчиков.
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