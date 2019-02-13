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Xiaomi обещает сильные камерофоны в 2019 году
23:19 11.02.2019 |
Около года назад компания Xiaomi создала отдельное подразделение, которое занимается разработками в области мобильной фотографии. Выпущенный в прошлом году слайдер Xiaomi Mi Mix 3 занял довольно высокие позиции в рейтингах DxOMark, которые составлены по возможностям основной и фронтальной камер.
Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), общаясь с поклонниками в социальной сети Weibo, затронул эту тему, заявив, что в этом году поклонников продукции компании ждут отличные камерофоны.
По его словам, компания вкладывает огромные средства и большое количество времени в том, чтобы улучшить возможности камер своих смартфонов. Существенные плоды индустрия увидит уже в самое ближайшее время.
Несложно догадаться, что речь идет о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, на богатые возможности которого как камерофона представители компании уже намекали. Однако Лэй Цзюнь отметил, что речь идет о многочисленные нововведениях, которые будут реализованы в различных смартфонах компании, планируемых к выпуску в этом году.
Напомним, представив в Xiaomi Mi Mix 3 ночной режим съемки и запись видеороликов с частотой 960 к/с, компания добавила эти возможности в более доступные модели. Также Xiaomi через свое подразделение Redmi выпустила крайне популярный Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой.
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