Xiaomi обещает сильные камерофоны в 2019 году

Около года назад компания Xiaomi создала отдельное подразделение, которое занимается разработками в области мобильной фотографии. Выпущенный в прошлом году слайдер Xiaomi Mi Mix 3 занял довольно высокие позиции в рейтингах DxOMark, которые составлены по возможностям основной и фронтальной камер.

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), общаясь с поклонниками в социальной сети Weibo, затронул эту тему, заявив, что в этом году поклонников продукции компании ждут отличные камерофоны.

По его словам, компания вкладывает огромные средства и большое количество времени в том, чтобы улучшить возможности камер своих смартфонов. Существенные плоды индустрия увидит уже в самое ближайшее время.

Несложно догадаться, что речь идет о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, на богатые возможности которого как камерофона представители компании уже намекали. Однако Лэй Цзюнь отметил, что речь идет о многочисленные нововведениях, которые будут реализованы в различных смартфонах компании, планируемых к выпуску в этом году.

Напомним, представив в Xiaomi Mi Mix 3 ночной режим съемки и запись видеороликов с частотой 960 к/с, компания добавила эти возможности в более доступные модели. Также Xiaomi через свое подразделение Redmi выпустила крайне популярный Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой.