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SpaceX подала заявку в FCC на использование до 1 млн наземных станций спутниковой системы Starlink
12:32 11.02.2019 |
SpaceX сделала следующий шаг в реализации своих амбициозных планов по созданию глобальной спутниковой широкополосной сети передачи данных Starlink, направив заявку на получение лицензии на размещение наземных станций для обеспечения работы системы в Федеральную комиссию по связи США (FCC).
В заявке, поданной от имени дочерней компании SpaceX Services, запрашивается одобрение ведомства на размещение до миллиона наземных станций, которые будут использоваться клиентами спутникового интернет-сервиса Starlink.
Станции будут полагаться на систему с фазированной антенной решеткой для передачи сигналов в Ku-диапазоне в «созвездие» Starlink и приёма данных из него.
Ранее SpaceX получила разрешение FCC на запуск спутников системы Starlink, которые начнёт в этом году отправлять на орбиту с помощью ракет Falcon 9.
В прошлом году SpaceX запустила на орбиту первые два экспериментальных широкополосных спутника. Благодаря их тестированию компания скорректировала планы по развёртыванию системы Starlink.
Заявка, поданная в FCC 1 февраля, посвящена наземным объектам интернет-сервиса Starlink.
«Эта заявка означает следующий шаг в реализации проекта благодаря получению разрешения на функционирование наземных станций для конечных пользователей, применяющих передовые технологии для обеспечения высокоэффективного использования спектра и расширения возможностей широкополосного доступа клиентов», - указано в документе SpaceX.
В техническом приложении к заявке SpaceX утверждает, что правила лицензирования, ориентированные на стандарты для антенн, не должны применяться к планируемым наземным станциям, поскольку FCC признала, что эти стандарты могут не подходить для спутниковой сети на низкой околоземной орбите, в отличие от традиционных спутников на геостационарной орбите Земли.
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