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В Великобритании оштрафовали человека, пытавшегося скрыть лицо от полицейской камеры
23:27 08.02.2019 |
Полиция Лондона проводит испытания системы распознавания лиц прохожих. В месте с большим потоком людей был установлен фургон с соответствующим оборудованием и предупреждающий плакат. Один из пешеходов, заметив плакат, постарался прикрыть нижнюю часть лица воротником свитера и пригнул голову. Полицейские задержали его и потребовали предъявить документы. Хотя с документами все оказалось в порядке, за ругательство в адрес стражей порядка гражданин был оштрафован на 90 фунтов стерлингов.
В ходе испытания за восемь часов было арестовано восемь подозрительных лиц. Источник уточняет, что только в трех случаях это было сделано по сигналу системы распознавания лиц. Арестованные были подозреваемыми в ограблениях и других правонарушениях.
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