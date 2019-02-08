Google разработала протокол шифрования данных для бюджетных смартфонов

Протокол Adiantum ориентирован на бюджетные устройства на платформах с малой производительностью.

Компания Google представила новый протокол шифрования данных под названием Adiantum, ориентированный на недорогие смартфоны и прочие потребительские устройства, не обладающие мощными процессорами, в том числе «умные» часы и телевизоры.

Идея корпорации заключается в том, что устройства в низком ценовом диапазоне работают на бюджетных платформах с малой производительностью, которые не могут справиться с AES шифрованием. В результате запуск приложений занимает больше времени и устройство работает значительно медленнее.

Adiantum призван решить данную проблему. Вместо AES протокол использует алгоритм шифрования ChaCha - метод, оптимизированный для базовых двоичных операций, которые быстро может выполнить любой процессор.

Для наглядности компания привела пример с производительностю процессорного ядра Cortex-A7. По словам инженеров, производительность в шифровании и дешифровании с использованием Adiantum в секторах размером 4096 байт достигает около 10,6 цикла на байт, что примерно в пять раз быстрее, чем при использовании AES-256-XTS.