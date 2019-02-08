Китайцы начали выпускать транспортные беспилотники

Китайская компания Star UAV System приступила к серийному производству транспортного беспилотного летательного аппарата AT200. Испытания беспилотного аппарата проводились в 2017-2018 гг. и были признаны успешными, после чего разработчики и приступили к выпуску. Интерес к новому аппарату уже проявило командование Народно-освободительной армии Китая.

Китайская Star UAV System начала серийный выпуск и первые поставки грузовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) AT200, сообщает Janes.com. Star UAV поставит SF Express, второй по величине курьерской компании КНР, три самолета AT200 для дальнейших эксплуатационных испытаний.





Транспортный беспилотник AT200 разработан на базе новозеландского многоцелевого самолета PAC P-750 XSTOL. Аппарат максимальной взлетной массой 3,4 тонны способен перевозить грузы массой до 1,5 тонны. Беспилотник может развивать скорость до 313 км в час и выполнять полеты на расстояние до 2,2 тыс. км. Высота полета AT200 составляет 6,1 тыс. м.

Для взлета и посадки китайскому беспилотнику, как утверждают разработчики, необходима полоса длиной всего 200 м. Беспилотник может взлетать и садиться в автоматическом режиме и является первым в мире серийно выпускаемым БПЛА с грузоподъемностью больше 1 тонны.

Контракт на поставку был заключен в октябре 2017 г. Стороны договорились о сотрудничестве с целью тестирования технологий управления движением, автономных полетов и навигации, а также процедур безопасности, которые необходимы для обеспечения крупномасштабных беспилотных авиационных логистических операций в пределах страны.

Все аппараты должны быть поставлены заказчику до конца 2019 г. Star UAV также подписала контракт на поставку к 2022 г. до 50 воздушных судов клиенту, название которого не раскрывается. Компания планирует построить завод по производству (фактически переоборудованию) данных БЛА с объемами выпуска не менее 10 единиц в месяц.

Испытания летной годности беспилотника завершились в 2018 г. Прототип AT200 успешно выполнил заранее запрограммированный полет между аэропортом "Пученг-Нейфу" и аэропортом "Данфэн" в провинции Шэньси 26 октября 2018 г., пролетев на высотах до 5,1 км над горами Циньлин. Транспортное средство произвело автоматическую посадку и руление до назначенного места. Испытание длилось примерно 194 минуты.

Интересно, что серийный аппарат поступит на службу транспортной компании, а не военным. Впрочем, последние не особо скрывают свой интерес к беспилотнику и рассматривают возможность использования его для доставки грузов на контролируемые Китаем острова в Южно-Китайском море.

В разработке системы управления принимал участие НИИ-54 китайской государственной корпорации электронной промышленности China Electronics Technology Group Corporation's. По заявлению разработчика, БЛА способен осуществлять весь цикл полета и возвращение на аэродром вылета полностью в автоматическом режиме, для чего оператору достаточно "нажать одну кнопку".

Помимо AT200 в Китае ведется разработка транспортного беспилотника Feihong 98 со взлетной массой чуть больше 5 тонн. Поднимать в воздух аппарат способен грузы массой до 1,5 тонны объемом не более 15 куб. м. Заказчиком также выступает SF Express.

По мнению экспертов, использование таких аппаратов позволит облегчить задачу по обеспечению людей, проживающих в труднодоступных районах Китая продовольствием и необходимыми товарами, и в то же время сократить расходы на доставку.