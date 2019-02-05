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Компания Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace
13:46 05.02.2019 |
Основанный исследователями из Университетского колледжа Лондона блокчейн-стартап Chainspace перешел под контроль крупнейшей социальной сети Facebook. Об этом сообщает Cheddar.
Согласно whitepaper Chainspace, проект занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне.
По имеющейся информации, четыре из пяти авторов whitepaper Chainspace станут членами блокчейн-группы Facebook.
Добавим, что команда стартапа уже сообщила о планах «заняться чем-то новым». Вероятнее всего, сам проект будет ликвидирован.
В пресс-службе Facebook подтвердили найм сотрудников Chainspace.
«Мы рассматриваем возможности применения блокчейна, однако не намерены приобретать технологию стартапа», - заявил представитель Facebook.
Отметим, что ранее Chainspace планировал в рамках первичного финансирования привлечь $4 млн. Сумма сделки с Facebook не сообщается.
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