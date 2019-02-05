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Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показался на рендерах
12:58 05.02.2019 |
Ресурс LetsGoDigital обнародовал рендеры смартфона Galaxy F (или Galaxy Fold), который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
Аппарат, о котором идёт речь, может быть продемонстрирован 20 февраля в рамках мероприятия Unpacked, на котором дебютируют смартфоны семейства Galaxy S10 и другие новинки.
Устройству Galaxy F приписывают наличие гибкого дисплея размером 7,3 дюйма по диагонали. Разрешение этой панели составит 2152 × 1536 точек.
Новинка получит форм-фактор книжки: в сложенном виде половинки гибкого экрана окажутся внутри корпуса. При этом пользователи получат доступ к дополнительному внешнему дисплею, размер которого составит 4,58 дюйма.
Таким образом, работать с устройством можно будет в различных режимах. В частности, раскрыв гаджет, владельцы, по сути, получат в своё распоряжение мини-планшет.
«Сердцем» новинки послужит фирменный процессор Exynos 9 Series 9820 или чип Qualcomm Snapdragon 855. Вместимость флеш-накопителя - 128 Гбайт.
Цена Samsung Galaxy F может составить до 1800 долларов США, так что позволить себе данный аппарат смогут немногие.
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