Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах

Украинское конструкторское бюро IDA разрабатывает автономные атмосферные генераторы Smart Oasis для инновационного парка Дубая.

Конструкцию с живыми растениями, которая автономно добывает воду и разливает по стаканам всем желающим, установили в зоне отдыха Al Mamzar Smart Park - первом в мире разумном парке.

«В странах Ближнего Востока питьевую воду получают опреснением океанской воды, которое наносит вред экологии, поскольку концентраты, оставшиеся после опреснения, сбрасывают обратно в океан, - рассказывает основатель компании IDA (" Агентство инновационных разработок ») Алекс Приходько. - Идеи инновационного метода добычи воды здесь очень востребованы - наша появилась в 2016 году на выставке воды в Дубае».

Для демонстрации шейху добычи воды из атмосферного воздуха украинцы придумали форму оазиса. «Разработанная украинским КБ рама состоит из около 10 000 деталей, - рассказывает Алекс Приходько. - Китайский систему генерации воды усовершенствовали, оснастив ее таймерами для запуска и точек выдачи, на крыше Smart Oasis установили солнечные панели производства Sun Power мощностью около 4 кВт, самостоятельно разработали систему автоматической очистки панелей от песка и пыли, автоматический полив и выращивания растений, а также систему холодного тумана ».

Мощности солнечных панелей хватает, чтобы генерировать не менее 20 литров в сутки и соблюдать условия контракта, продолжает основатель IDA.

«Летом объем воды может достигать до 70 л в сутки, а зимой падает до 17-18 литров в сутки, - рассказывает Алекс Приходько. - В украшенной живыми растениями раме установлены ультразвуковые распылители, которые разбивают поток воды на мелкодисперсные капли и с помощью вентиляторов выдувают наружу - нужно лишь нажать кнопку ».

По словам Алекса Приходько, Smart Oasis способна добывать 200 л воды в сутки, если установить дополнительные солнечные панели или подключить конструкцию к розетке.

В процессе реализации проекта себестоимость установки значительно возросла - с $ 80 000 до более $ 120 000 - из-за необходимости минерализации воды, замечает Алекс Приходько. «Во время первой демонстрации установки оказалось, что уровень содержания минералов в воде не соответствует требованию заказчика: в 5-6 раз ниже, - Сейчас нам удалось добиться минерализации TDS (Total Dissolved Solids) на уровне 125 мг».

Многие вещи в конструкции приходилось переделывать на лету и в сжатые сроки, вспоминает украинец.

«Например, сначала конструкция должна была быть бетонной, причем бетонные части должны были отливаться в Украине - на берегу в ОАЭ слишком высокая влажность и бетон будет застывать месяц, но поскольку времени на отливку не оставалось, пришлось изготавливать ее из металла, - рассказывает Алекс Приходько . - Потом пришлось на ходу переделывать геошурупы под каменистый грунт, искать решения для укрепления крыши, поскольку Smart Oasis имеет достаточно большую парусность, избирать местные растение для украшения оазиса - остановили выбор на местном кустарнике "слоновое дерево"».

Сейчас в парке Al Mamzar уже работает один Smart Oasis, второй собираются построить до конца февраля.