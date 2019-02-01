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Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
16:08 01.02.2019 |
Разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) считаются едва ли не ключевым направлением научно-технического прогресса в 21-м веке. Но какие страны и компании лидируют на нашей планете в деле создания "думающих" и самообучающихся машин и компьютерных программ? Широко распространено мнение, что пока еще впереди Северная Америка, но ее вот-вот обгонит Азия, тогда как Европа все больше отстает.
Такая картина слишком упрощает ситуацию, расклад сил в этой очень динамично развивающейся сфере куда более сложный. Об этом свидетельствуют два опубликованных 31 января исследования. Одно представил Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне, другое - Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) в Женеве, являющаяся одним из специализированных агентств ООН.
Стартапы свидетельствуют об инновационной экономике
Авторы кёльнского исследования избрали для своего рейтинга весьма оригинальный критерий. Они решили оценить успехи и конкурентоспособность в сфере ИИ отдельных стран (и в целом Евросоюза) по числу работающих в этой области молодых инновативных фирм (стартапов).
При этом они, в частности, опирались на список из 3500 стартапов из 67 стран, составленный в 2018 году немецкой консалтинговой компанией Roland Berger. Среди других источников были Европейское статистическое ведомство Eurostat, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк (ВБ) и китайское информационное агентство "Синьхуа".
Список из 15 глобальных лидеров возглавили США, второе место занял Евросоюз (пока еще 28 стран), третье - Китай. Тут больших неожиданностей нет, если не считать того факта, что по числу стартапов, разрабатывающих различные аспекты ИИ, европейцы (примерно 730 фирм) значительно отстают от американцев (1400 ), но явно опережают КНР (400).
В чем Израиль и Финляндия намного опередили Китай
Одна из главных неожиданностей исследования состоит в том, что сразу же за этими тремя экономическими гигантами идет Израиль, где жителей просто несопоставимо меньше. На 5-м месте - Великобритания (ее предстоящий выход из ЕС явно ослабит его коллективные позиции), на 6-м оказался второй представитель Северной Америки - Канада, на 7-м - Япония.
Обращает на себя внимание преобладание во второй половине рейтинга европейских стран: Франция (8), Германия (9), Швеция (11), Финляндия (12), Испания (14), Швейцария (15). Азиатских государств здесь только два: Индия (10) и Южная Корея (13). Россия в этот список не вошла.
Однако куда более показательными для инновационного потенциала государства являются, естественно, не абсолютные, а относительные цифры. Ученые IW сопоставили число стартапов с общим количеством предприятий в стране и с ее населением. По двум этим критериям мировым лидером в области искусственного интеллекта является Израиль.
На 2-м месте по числу разрабатывающих ИИ стартапов на 1 миллион жителей оказалась Финляндия, на 3-м - Швеция. Затем идут США, Великобритания, Канада, Швейцария, Франция, ЕС, Германия. Таким образом, в первой десятке нет ни одной (густонаселенной) азиатской страны. Южная Корея на 13-м месте, Китай на предпоследнем, Индия - на последнем.
30 крупнейших изобретателей в сфере ИИ
Иначе говоря, в Европе и в Северной Америке молодые фирмы-разработчики искусственного интеллекта куда больше распространены, опираются на куда более широкую базу, чем в Азии. Такой вывод полностью подтверждает и рейтинг по числу стартапов в сфере ИИ на 1000 действующих предприятий. Здесь 2-е место после Израиля заняли США, на 3-м оказалась опять-таки Финляндия. Затем идут Швейцария, Канада, Великобритания, Швеция и Индия, опередившая как Германию (9) и Японию (10), так и Южную Корею (14) и Китай (15).
Конечно, стартапы - весьма показательный, но не единственный и уж точно не главный критерий оценки успехов отдельных стран и регионов в сфере разработки искусственного интеллекта, и ученые кёльнского института это прекрасно понимают. Другим критерием может служить число патентов в области ИИ. Этот аспект решила исследовать находящаяся в Женеве Всемирная организация интеллектуальной собственности.
Составной частью подготовленного WIPO обширного доклада является список из 30 компаний и научных центров, зарегистрировавших наибольшее число патентов в сфере ИИ в 2013-2016 годах (данные последних двух лет еще не опубликованы). За этот период на планете было запатентовано столько же изобретений в области искусственного интеллекта, сколько за все 60 предшествующих лет (самые первые разработки относятся к 1950-м годам). Особенно быстро в последнее время росло число патентов в области авионики и автономного вождения.
Японские гиганты идут широким фронтом
В рейтинге WIPO с большим отрывом лидирует американская корпорация IBM с 8290 патентами. У занявшей 2-е место американской компании Microsoft 5930 патентов. Затем идут японская Toshiba, южнокорейская Samsung, а далее NEC, Fujitsu, Hitachi, Panasonic, Canon. Все они из Японии.
Авторы доклада особо отмечают, что из 20 крупнейших правообладателей новых патентов в области искусственного интеллекта, 12 - японские компании. Если сравнить эти данные с исследованием кёльнского института, то напрашивается вывод: в Японии, являющейся одним из глобальных лидеров в сфере ИИ, ее развивают не столько молодые стартапы, сколько традиционные гиганты электронной промышленности.
А вот в Европе, похоже, обратная ситуация. Во всяком случае, в составленном WIPO списке крупные европейские компании представлены довольно скромно. В первую двадцатку попал лишь немецкий технологический концерн Siemens. Он занял 11-е место после американской компании Alphabet (Google) и перед японскими Sony и Toyota. На 21-м месте - немецкий же концерн Bosch. В топ-30 вошли также нидерландская Philips и финская Nokia.
На Западе - частная инициатива, в Китае - госзаказ
Из Китая в список WIPO вошли государственный энергетический концерн State Grid Corporation of China (SGCC), занявший 15-е место после японской телекоммуникационной компании NTT и перед японским автостроителем Mitsubishi, и частный интернет-гигант Baidu, оказавшийся на 26-м месте после Nokia и перед американской корпорацией Intel. Кроме того, КНР представлена в топ-30 китайской Академией наук на 17-м месте, а также двумя университетами в конце списке.
Таким образом, напрашивается вывод: если в США, Европе, Японии (условно говоря, в западном мире) сфера искусственного интеллекта развивается преимущественно благодаря частной инициативе, силами крупных акционерных обществ и молодых стартапов, то в Китае это главным образом государственное дело, которым занимаются в основном госпредприятия и финансируемые из бюджета научные учреждения.
Такой вывод подтверждается дополнительными фактами, на которые указывают авторы исследования WIPO. Так, среди 500 самых активных частных и государственных получателей патентов в области искусственного интеллекта 110 университетов из Китая. Для сравнения: американских университетов 20, южнокорейских - 19, европейских и японских - по 4.
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