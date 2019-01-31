Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения

Японцы одержимы экономией и повторным использованием ресурсов. Природа и недра страны достаточно скудны, чтобы с расточительством относиться даже к отходам производства. И в изобретательстве им не откажешь. В своё время, например, компания Sony разработала технологию изготовления катодов для литиево-ионных аккумуляторов из кофейной гущи. В 2001 году, когда для этого была предложена полностью рабочая технология, в Японии ежегодно утилизировали до 300 тыс. тонн этого сырья. Таким богатством грех было не воспользоваться.

Продолжение поисков и находок привело к появлению ещё одного интересного материала с необычными свойствами. Используя растительные остатки после переработки обычного риса - рисовую шелуху - учёные Sony сумели создать пористый углеродный материал с высочайшей поглощающей способностью. Материал с зарегистрированной товарной маркой Triporous характеризуется лучшей поглощающей способностью, чем традиционный активированный уголь. Институт изобретений и инноваций Японии в 2014 году за изобретение Triporous выдал Sony Поощрительную премию за изобретение 21 века. К настоящему моменту Sony довела изобретение до стадии коммерческого производства, которое может повторить любой желающий. Для этого необходимо только приобрести лицензию Sony на производство Triporous.

В чём же преимущество нового пористого углеродного материала Sony? Обычный активированный уголь имеет поры около 2 нм. Материал Triporous имеет 2-нм поры, поры размерами от 2 до 50 нм и поры размерами около 1 мкм - три вида пор, связанных в единую структуру. Тем самым Triporous может поглощать молекулярные структуры с небольшой массой и с большой. Например, начиная с фильтрации вирусов и заканчивая фильтрацией бактерий и даже водорослей, вызывающих цветение воды. Из Triporous можно будет изготавливать целый спектр фильтров нового поколения для очистки воздуха и воды, поглощающие медицинские препараты, текстиль и даже одежду.

Ежегодно в Японии утилизируется до 2 млн тонн рисовой шелухи, а во всём мире каждый год вырабатывается до 100 млн тонн этого сырья. При желании есть где развернуться.