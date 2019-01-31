Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года

Несколько дней назад стало известно, что Facebook может объединить платформы для обмена сообщений сервисов Messenger, WhatsApp и Instagram. Сами приложения останутся независимыми, но пользователи смогут общаться в любом из этих приложений с пользователями двух других.

При этом якобы всё будет безопасно, так как во всех приложениях появится сквозное шифрование.

Сегодня в Сети появились комментарии главы Facebook на этот счёт. Цукерберг подтвердил наличие подобных планов у компании, однако отметил, что проект находится на самой ранней стадии. Если он и будет реализован, то появится не ранее 2020 года, а, возможно, даже позже. По словам главы Facebook, нужно ещё многое выяснить, прежде чем пытаться реализовать идею. К сожалению, других подробностей он не раскрыл.