В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей

Компания Google объявила на специальной страничке поддержки о скором закате социальной сети Google+. Изначально об этом сообщалось ещё в октябре, а теперь объявлены сроки этапов по закрытию.

Со 2 апреля в Google+ начнут закрываться персональные учётные записи. До этого момента пользователи могут загрузить себе на устройство данные, которые хранились в социальной сети. Впрочем, фотографии из Google Photos не исчезнут при закрытии аккаунта Google+.

С 4 февраля станет невозможно создавать новые профили Google+, странички, сообщества или события. В ближайшие недели пропадёт возможность входа на сайты с помощью Google+, вместо этого появится кнопка входа с помощью Google.

У корпоративных пользователей G Suite учётные записи останутся активными. Google закрывает Google+ только для обычных пользователей, которые не платят за G Suite.

Социальная сеть Google оказалась неуспешной, она так и не набрала популярности. К решению о закрытии Google подтолкнул прошлогодний скандал с утечкой данных пользователей.