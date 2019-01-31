Финансовые новости
- |
- 31.01.19
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
12:09 31.01.2019 |
Компания Google объявила на специальной страничке поддержки о скором закате социальной сети Google+. Изначально об этом сообщалось ещё в октябре, а теперь объявлены сроки этапов по закрытию.
Со 2 апреля в Google+ начнут закрываться персональные учётные записи. До этого момента пользователи могут загрузить себе на устройство данные, которые хранились в социальной сети. Впрочем, фотографии из Google Photos не исчезнут при закрытии аккаунта Google+.
С 4 февраля станет невозможно создавать новые профили Google+, странички, сообщества или события. В ближайшие недели пропадёт возможность входа на сайты с помощью Google+, вместо этого появится кнопка входа с помощью Google.
У корпоративных пользователей G Suite учётные записи останутся активными. Google закрывает Google+ только для обычных пользователей, которые не платят за G Suite.
Социальная сеть Google оказалась неуспешной, она так и не набрала популярности. К решению о закрытии Google подтолкнул прошлогодний скандал с утечкой данных пользователей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
|Экономические обещания: Какие «золотые горы» обещают избирателям кандидаты в президенты
|Мертвые души и Москвы уши. Зачем Гриценко сравнивает теплое с мягким
|Что объединяет планы для Донбасса от Сайдика и Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ
|Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
Это интересно
|Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров
|Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте
|Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч
|Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий
|Google Assistant сможет распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам
|Сверхпрочные часы Casio G-Shock способны пережить апокалипсис