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Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
09:42 31.01.2019 |
Скрытые криптомайнеры остаются доминирующей угрозой для организаций по всему миру. Об этом свидетельствуют данные отчета 2019 Security Report ведущего поставщика решений по кибербезопасности Check Point Software Technologies Ltd.
В прошлом году криптомайнеры стабильно занимали первые четыре строчки рейтингов самых активных угроз и атаковали 37% организаций по всему миру. В 2019 году, несмотря на снижение стоимости всех криптовалют, 20% компаний продолжают подвергаться атакам криптомайнеров каждую неделю.
«Вредоносное ПО заметно эволюционировало, чтобы использовать уязвимости высокого уровня и обходить песочницы и другие средства защиты, чтобы увеличить интенсивность заражения», - говорится в отчете.
На втором месте по распространенности оказались атаки мобильного вредоносного ПО, которые в 2018 году затронули 33% организаций по всему миру. Распространение вирусов происходит как через предварительно установленные приложения, так и через магазины приложений.
Третьими по распространенности стали многовекторные ботнеты: они атаковали 18% организаций с целью запуска DDoS-атак и распространения других вредоносных программ. В 2018 году 49% организаций, подвергшихся DDoS-атакам, были заражены ботнетами.
Вместе с тем, специалисты Check Point зафиксировали значительное падение доли программ-вымогателей - в 2018 году они затронули лишь 4% организаций во всем мире.
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