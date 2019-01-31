Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний

Скрытые криптомайнеры остаются доминирующей угрозой для организаций по всему миру. Об этом свидетельствуют данные отчета 2019 Security Report ведущего поставщика решений по кибербезопасности Check Point Software Technologies Ltd.

В прошлом году криптомайнеры стабильно занимали первые четыре строчки рейтингов самых активных угроз и атаковали 37% организаций по всему миру. В 2019 году, несмотря на снижение стоимости всех криптовалют, 20% компаний продолжают подвергаться атакам криптомайнеров каждую неделю.

«Вредоносное ПО заметно эволюционировало, чтобы использовать уязвимости высокого уровня и обходить песочницы и другие средства защиты, чтобы увеличить интенсивность заражения», - говорится в отчете.

На втором месте по распространенности оказались атаки мобильного вредоносного ПО, которые в 2018 году затронули 33% организаций по всему миру. Распространение вирусов происходит как через предварительно установленные приложения, так и через магазины приложений.

Третьими по распространенности стали многовекторные ботнеты: они атаковали 18% организаций с целью запуска DDoS-атак и распространения других вредоносных программ. В 2018 году 49% организаций, подвергшихся DDoS-атакам, были заражены ботнетами.

Вместе с тем, специалисты Check Point зафиксировали значительное падение доли программ-вымогателей - в 2018 году они затронули лишь 4% организаций во всем мире.