Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ

Компания SteelSeries анонсировала игровой контроллер Stratus Duo, подходящий для использования с различными устройствами, включая персональные компьютеры и смартфоны.





Новинка относится к беспроводному типу. При этом возможно подключение двумя способами - посредством Bluetooth 4.1 и через небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB, функционирующий в частотном диапазоне 2,4 ГГц.

Разработчик говорит о совместимости с ПК под управлением операционной системы Windows 7 и выше, с мобильными гаджетами на базе Android, а также с гарнитурами Oculus Rift, Oculus GO и Samsung Gear VR.

Аккумуляторная батарея обеспечивает возможность использования контроллера в течение 20 часов (или более) на одной подзарядке. Восполнение запаса энергии осуществляется через порт Micro-USB.

Манипулятор оборудован традиционным набором органов управления, в том числе джойстиками и крестовиной. Габариты составляют 150 × 110 × 63,2 мм, вес - 245 граммов.

Приобрести игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo можно по ориентировочной цене 60 долларов США.