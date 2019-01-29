Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч

На 25 февраля компания Sony наметила презентацию новых смартфонов. В их число, как ожидается, войдёт флагманская модель Xperia XZ4. Характеристики этого аппарата оказались в распоряжении сетевых источников.

Сообщается, что новинка получит большой 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3360 × 1440 точек. В тыльной части корпуса расположится тройная камера.

«Сердцем» послужит мощный процессор Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Называется объём оперативной памяти и вместимость флеш-накопителя - 6 Гбайт и 128 Гбайт соответственно. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD объёмом до 512 Гбайт.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч. Сказано о защите от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Габариты составляют 167 × 72 × 8,2 мм, вес - 191 грамм.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie. Покупатели смогут выбирать между чёрным, серебристым, синим и пурпурным цветами.