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Google Assistant сможет распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам
22:47 28.01.2019 |
В свежей бета-версии мобильного приложения Google обнаружились доказательства того, что в скором времени персональный помощник Google Assistant может научиться распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам.
Данная функциональность будет называться Face Match, подробностей о ней пока что нет, но источники уверены, что речь действительно идет о дополнительной возможности, которая позволит Google Assistant распознавать пользователей устройства.
Также сообщается, что на одном устройстве под конкретной учетной записью Google вполне можно будет разрешить нескольким пользователям активировать Google Assistant через функцию Face Match. Конечно же, она также будет работать на различных устройствах с одной и той же учетной записью.
Главным условиям для работы функциональности станет наличие у устройства камеры, так что теоретически Face Match будет работать почти на всех смартфонах и планшетах с Android, но, например, не на умной колонке Google Home, у которой попросту нет камеры.
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