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Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.
08:43 28.01.2019 |
Правоохранительные органы Финляндии расследуют попытку хищения у Министерства иностранных дел страны €400 тыс., выделенных на проект по развитию правовой системы Кыргызстана.
По данным издания Yle, злоумышленники взломали серверы программы развития ООН (ПРОН) и отправляли ведомству электронные письма якобы от имени сотрудников организации. Поскольку у МИД Финляндии сущестует договоренность с проектом, и в прошлом средства уже перечислялись, письма не вызвали подозрений. В ведомстве заподозрили неладное только после того, как в ПРОН поинтересовались, почему деньги не поступили на счет.
Как выяснилось, деньги были переведены на счет частного лица. Правоохранители успели заморозить счета, однако злоумышленникам все же удалось украсть €170 тыс. После данного инцидента ведомство усилило меры безопасности.
Напомним, ранее жертвой похожей схемы стало Американское подразделение международной некоммерческой организации Save the Children - злоумышленники похитили у фонда порядка $1 млн. Благодаря страховке организации удалось вернуть почти все средства, за исключением $112 тыс.
Программа ООН по развитию, ПРООН (United Nations Development Program, UNDP) - организация ООН, работающая в 170 странах и территориях, чьей задачей является глобальное развитие: уничтожение бедности, уменьшение неравенства, улучшение экологии и развитие возобновляемой энергетики, качественное государственное управление, безопасность и другие подобные цели.
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