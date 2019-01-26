Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»

Глава Facebook Марк Цукерберг намерен сделать взаимно совместимыми принадлежащие компании мессенджеры - Facebook Messenger, WhatsApp и мессенджер "Инстаграма".

"Фейсбук", "Инстаграм" и WhatsApp останутся самостоятельными приложениями, но если план по интеграции завершится успешно, то пользователи всех трех приложений смогут обмениваться сообщениями друг с другом.

Из Facebook Messenger можно будет послать сообщение в WhatsApp, даже если последнее приложение у вас не установлено.

О планах компании Facebook сообщила газета New York Times, которая утверждает, что инициатива принадлежит лично Цукербергу.

Представитель компании в разговоре с Би-би-си сказал, что Facebook находится "в начале долгого процесса". Газета сообщает, что мессенджеры планируют объединить к концу года или в начале следующего.

"Мы работаем над введением сквозного шифрования в наших мессенджерах и хотим, чтобы пользователям было легче связаться со своими друзьями в других приложениях", - сообщили в Facebook.

Цукерберг распорядился внедрить сквозное шифрование во всех трех мессенджерах, однако у двух из них эта функция уже есть.

В мессенджере "Фейсбука" двойное шифрование можно включить в настройках в рамках "секретного чата". Также оно используется в WhatsApp.

Сквозное шифрование - это способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в переписке, имеют доступ к сообщениям. Использование этого вида шифрования исключает доступ третьих лиц к переписке.