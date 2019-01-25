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Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
16:04 25.01.2019 |
Компания Microsoft работает над операционной системой Windows Lite - вариантом Windows 10 для бюджетных устройств. Ожидается, что Windows Lite составит более адекватную конкуренцию Chrome OS. Само собой, в ней многое будет упрощено, в том числе и меню Пуск.
Ранее уже сообщалось о том, что Lite хоть и позволит запускать стандартные приложения, но устанавливать их можно будет только через фирменный магазин программ. А сейчас источник сообщил, что Lite не получит меню Пуск в таком виде, в каком оно представлено в Windows 10. В частности, исчезнут живые плитки - пережиток Windows 8 и одна из самых невостребованных функций Windows 10 как среди разработчиков, так и у пользователей.
Но вот что интересно, по данным источника, обновленное меню Пуск без живых плиток впоследствии может появиться и в самой Windows 10. На это указывает тот факт, что Microsoft уже какое-то время никак не дорабатывает функциональность и интерфейс живых плиток.
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