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«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
08:52 25.01.2019 |
Ричард Браунинг (Richard Browning), бывший морской пехотинец, изобретатель и основатель компании Gravity Industries, продемонстрировал реактивный костюм в центре подготовки Commando Training Centre.
Браунинг, которого прозвали «настоящим Железным человеком», продемонстрировал костюм Daedalus Mark 1, оснащённый шестью двигателями суммарной мощностью 1000 л.с. Человек в таком костюме может достигать скорости 80 км/ч.
Это не первая демонстрация данного костюма, но она весьма знаковая для самого Браунинга, так как он впервые после ухода из армии вернулся в центр подготовки морских пехотинцев, где некогда сам тренировался.
Что касается компании Gravity Industries, пока она продаёт только одежду с собственной символикой. Когда в продажу поступят реактивные костюмы, пока неясно.
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