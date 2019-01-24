Топ-6 крупнейших производителей компьютеров в мире

Китайский производитель компьютеров Lenovo стал крупнейшим производителем прошлого года. Его доля в мировом рынке компьютеров составила 22,5% согласно данным компании Gartner.

По подсчетам экспертов компании, в 2018 г. общий объем продаж компьютеров составил 259,4 млн единиц.

По сравнению с предыдущим годом, отмечается снижение на 1,3%.

Эксперты отмечают, что 2018 г. стал седьмым годом подряд, когда на рынке продаж персональных компьютеров отмечается снижение.

Тем не менее в прошлом году это снижение было не таким сильным, как в предыдущие три года, подчеркивается в отчете Gartner.

Ниже мы расскажем о 6 крупнейших производителях персональных компьютеров в мире.

6. ASUS

Продано: 15,537 млн единиц

Доля рынка: 6% ASUS - расположенная на острове Тайвань компания, производящая разнообразную компьютерную технику (как комплектующие, так и готовые продукты).

Компания производит компьютеры, ноутбуки, неттопы, интернет-планшеты, компьютерные компоненты: материнские платы, графические карты, звуковые карты, оптические приводы, кулеры, а также мониторы, внешние накопители и оптические приводы, мыши, мобильные телефоны, смартфоны, маршрутизаторы ASUS.

5. Acer Group

Продано: 15,72 млн единиц

Доля рынка: 6,1%

Acer - тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники.

Компания Acer разрабатывает и производит мониторы, концентраторы, коммуникаторы, дисководы, сетевые карты, настольные компьютеры, клавиатуры, оперативную память, ноутбуки, проекторы и т. д.

4. Apple

Продано: 18,01 млн единиц

Доля рынка: 6,9%

Apple - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.

Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

3. Dell

Продано: 41,91 млн единиц

Доля рынка: 16,2%

Dell - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров.

Штаб-квартира находится в Раунд-Роке, штат Техас, США.

Основатель, председатель совета директоров и главный управляющий компании - Майкл Делл.

Dell разрабатывает, производит, продает и обслуживает широкий набор моделей персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков, КПК), планшетных компьютеров, серверов, устройств хранения данных (СХД, NAS), сетевого оборудования, компьютерной периферии (мониторов, принтеров, видеокамер), MP3-плееров, телевизоров высокой четкости, а также различной бытовой электроники изготовленной другими производителями и программное обеспечение.

2. HP Inc

Продано: 56,33 млн единиц

Доля рынка: 21,7%

HP Inc. - американская IT-компания, образовавшаяся в 2015 г. вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате раздела Hewlett-Packard, унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. Является правопреемником Hewlett-Packard.

Численность сотрудников - около 50 тыс. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле и других странах.

1. Lenovo

Продано: 58,46 млн единиц

Доля рынка: 22,5%

Lenovo Group Limited - китайская компания, выпускающая персональные компьютеры и другую электронику.

Является крупнейшим производителем персональных компьютеров в мире с долей на рынке более 20%, а также занимает седьмое место по производству мобильных телефонов.

Штаб-квартира компании Lenovo расположена в Пекине (КНР), а зарегистрирована компания в Гонконге.

Основные исследовательские центры компании расположены в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне (КНР), а также в Ямато (Япония).

Компания обслуживает клиентов в более чем 160 странах мира.

Основные торговые марки, под которыми выпускается продукция: Lenovo, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkVision, IdeaPad.