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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Uber займется разработкой беспилотных электровелосипедов и самокатов

 

Сервис такси Uber займется разработкой беспилотных самокатов и велосипедов, которые смогут самостоятельно подъезжать к станциям зарядки, сообщил глава компании 3D Robotics, отраслевой эксперт Крис Андерсон (Chris Anderson) в Twitter.

"Великолепное объявление от Uber Advanced Technologies Group (ATG) на сегодняшнем событии DIY Robotics: подразделение Micromobility - автономные самокаты и велосипеды, которые смогут сами поехать на зарядку или в лучшие локации. Наем начинается сейчас", - написал в Twitter Андерсон, который присутствовал на мероприятии.

Он также приложил фотографию со ссылкой на форму подачи заявок на вакансию в команду.

Новое подразделение войдет в состав группы Jump, которая занимается одноименным сервисом проката. Сейчас сотрудникам Uber приходится собирать велосипеды ночью, заряжать и возвращать их на общественные велостоянки до утра. Это очень трудоемкий и затратный процесс, который сказывается на прибыльности бизнеса, к тому же, пользователи тоже не в восторге от этого. Выходом из этой ситуации стали бы автономные велосипеды и самокаты, которые самостоятельно направляли себя в места подзарядки изменяли свое местоположение на места с повышенным спросом. Такая новация уменьшила бы расходы на рабочую силу и топливо, а также вредные выбросы.

Несколько месяцев назад Uber объявила о значительные обновления своих электрических велосипедов Jump. Несмотря на отсутствие автономного вождения, новые велосипеды Jump имеют ряд автономных функций, в основном связанных с самостоятельной диагностикой и ремонтом. Хотя велопарк компании стремительно растет, Uber продолжает инвестировать в разработки и работает над дальнейшим развитием «мозга» своих электрических велосипедов и самокатов.

Ранее сообщалось, что Uber, Ford, Toyota и другие объединились, чтобы изучить влияние беспилотных автомобилей на рынок труда. Они изучат влияние и возможные последствия беспилотных автомобилей на рабочие места, а затем - перспективы использования человеческого труда при переходе на новую экономику с автономным транспортом.

По материалам: ЭлектроВести
 

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