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Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим
13:16 23.01.2019 |
Компания Xiaomi ещё в прошлом году обещала выпустить свой аналог популярнейшей игры PUBG. Собственно, Survival Game, а именно так называется игра, в режиме закрытой бета-версии стала доступна ещё в конце 2018 года, но теперь она вышла в отрытый доступ в магазине Mi App Store. Хотя при этом она всё равно находится на стадии бета-тестирования, что нужно учитывать.
Xiaomi решила не мудрствовать и выкатила клон PUBG, в который добавила нотки Fortnite. От первой тут общий дизайн, стиль и даже напрямую ряд элементов, а вот второй - дизайн персонажей.
Пока игра ориентирована исключительно на Индию, но вряд ли не выйдет за её пределы в будущем. Также добавим, что игра требует лишь 185 МБ свободного пространства на накопителе.
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