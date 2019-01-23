Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим

Компания Xiaomi ещё в прошлом году обещала выпустить свой аналог популярнейшей игры PUBG. Собственно, Survival Game, а именно так называется игра, в режиме закрытой бета-версии стала доступна ещё в конце 2018 года, но теперь она вышла в отрытый доступ в магазине Mi App Store. Хотя при этом она всё равно находится на стадии бета-тестирования, что нужно учитывать.

Xiaomi решила не мудрствовать и выкатила клон PUBG, в который добавила нотки Fortnite. От первой тут общий дизайн, стиль и даже напрямую ряд элементов, а вот второй - дизайн персонажей.

Пока игра ориентирована исключительно на Индию, но вряд ли не выйдет за её пределы в будущем. Также добавим, что игра требует лишь 185 МБ свободного пространства на накопителе.



