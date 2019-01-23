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Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет
11:03 23.01.2019 |
Слухи, которые, как обычно, знают все, приписывали Xiaomi работу над складным смартфоном, однако компания их никак не комментировала. И вот сегодня вдруг неожиданно появилось официальное видео, в котором официальный президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) демонстрирует в руках официальный смартфон с гибким экраном!
Согласитесь, ролик впечатляет. Особенно в свете концепции, отличной, например, от концепции того же Samsung Galaxy Fold. Хотя именно вариант, выбранный Samsung, ожидается в ряде других складных смартфонов. Xiaomi избрала свой альтернативный путь, и это вызывает уважение. А еще нужно отметить, что для инженерного образца, который и запечатлен в ролике, аппарат выглядит очень хорошо - практически готовой к производству моделью.
Но на этом все подробности не заканчиваются. Заметку, опубликованную в Weibo, Лин Бин сопроводил небольшим комментарием, в котором отметил, что несмотря на все сложности, которые были с защитным покрытием дисплея, самим дисплеем и механизмом трансформации, а также адаптацией MIUI, аппарат готов - и он должен стать первым в мире складным смартфоном, экран которого сгибается с двух сторон. Лин Бин отметил, что если аппарат понравится аудитории Weibo (а в том, что он понравится, нет никаких сомнений), то компания организует в будущем его массовое производство.
Также в Xiaomi обсуждают два варианта названия смартфона: Mi Mix Flex и Mi Dual Flex. А какой вариант больше нравится вам?
О цене складного смартфона Xiaomi пока говорить преждевременно. Он, конечно, будет дешевле Samsung Galaxy Fold, оцененного в 2000 евро, но при этом явно дороже MI Mix 3S и Mi 9, которые выйдут весной.
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