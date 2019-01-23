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Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями
23:32 22.01.2019 |
С выходом десятой версии популярной мобильной операционной системы Android пользователям станут доступны различные нововведения, вроде глобального ночного режима, которые будет применяться во всех приложениях и элементах меню.
Однако будут и другие нововведения, которые, в частности, касаются расширенных возможностей для операторов связи. Источники сообщают о том, что операторы будут иметь более детальный контроль над тем, какие устройства смогут или не смогут работать в сети. Они получат возможность удаленно через SIM-карту запрещать смартфонам с Android 10 Q доступ к конкретным сотовым сетям.
Можно будет определить список разрешенных и запрещенных операторов, то есть белый и черный списки того, что будет и не будет работать на конкретном телефоне. Это позволит блокировать даже сети виртуальных операторов, которые работают с использованием тех же вышек, что и ваш основной оператор.
В данный момент операторы могут устанавливать индивидуальные ограничения для каждого слота для SIM-карты, а с выходом Android Q она смогут, например, заблокировать второй слот, если в первом слоте нет разрешенной SIM-карты. Блокировка будет применяться моментально и будет сохраняться после перезапуска телефона и даже после сброса настроек.
Экстренные телефонные звонки будут работать и после блокировки.
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