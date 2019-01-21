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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Microsoft окончательно похоронила Windows Phone и порекомендовала перейти на Android и iOS

 

Microsoft в декабре 2019 г. прекратит поддержку Windows 10 Mobile, последней операционной системы семейства Windows Phone, а для некоторых смартфонов поддержка будет прекращена еще раньше, в июне 2019 г. На портале службы поддержки Microsoft говорится, что компания рекомендует своим клиентам перейти на мобильные устройства под управлением операционных систем Android и iOS.

Платформа Windows Phone, представленная в 2010 г., за годы существования так и не смогла составить заметной конкуренции Android и iOS. Доля Windows Phone на рынке с 4% в 2014 г. упала до 0,3% в конце 2016 г., а в статистике за I квартал 2017 г. ее стали относить к разделу "Остальные", на который пришлось всего 0,2%. При этом на Android и iOS пришлось 86,1 и 13,7% соответственно.

Предыдущая версия мобильной системы от Microsoft, Windows Phone 8.1, закрылась еще в 2017 г. С тех пор систему не поддерживают и не выпускают обновления. В 2013 г. Microsoft купила мобильное подразделение Nokia и начала выпускать смартфоны под брендом Lumia. Но объединение не помогло сделать мобильную Windows популярной, а теперь Nokia выпускает Android-смартфоны.

О том, что Windows 10 Mobile прекратит свое существование, стало известно еще в октябре 2017 г., когда корпоративный вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре объявил о дальнейшей судьбе проекта. По его словам, компания старалась изо всех сил - активно поддерживала разработчиков, в том числе финансово, создавала для них удобные инструменты. Увы, но большая часть издателей не проявили должный интерес к платформе из-за ее небольшой доли на рынке.

Официально поддержка операционной системы версии 1709 прекратится 10 декабря 2019 г.: после этой даты не будут выпускаться ни обновления безопасности, ни другие патчи. Для смартфонов с версией 1703, таких как Lumia 640 и 640 XL, поддержка Window 10 Mobile прекратится еще раньше, 11 июня.

Представители Microsoft отмечают, что телефоны при этом продолжат работать, а разработчики приложений, если захотят, смогут продолжать выпускать обновления. Тем не менее компания рекомендует своим клиентам перейти на устройства под управлением операционных систем Android и iOS.

У пользователей до марта 2020 г. останется возможность сделать сохранить в облаке образ операционной системы с настройками и приложениями, а в отдельные сервисы, в том числе бэкап фотографий, будут доступны еще год после завершения поддержки.

Прекращение поддержки - обычное завершение жизненного цикла программного обеспечения, но в некоторых случаях разработчики продлевают срок поддержки. Одной из наиболее долго живущих операционных систем Microsoft считается Windows XP - она появилась на рынке в 2001 г., а ее поддержка прекратилась лишь в 2014 г.

Из-за этого многие производители стороннего программного обеспечения также были вынуждены долгое время поддерживать свои программы: Google Chrome для XP поддерживалась до конца 2015 г., а поддержка Mozilla Firefox под XP продлится до осени 2017 г. Поддержку другой своей популярной операционной системы Windows 7 компания Microsoft прекратит в январе 2020 г.
По материалам: Вести Экономика
 

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