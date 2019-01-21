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Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
11:36 21.01.2019 |
Согласно появившейся на прошлой неделе публикации ресурса Wall Street Journal, принадлежащий Lenovo бренд Motorola намерен выпустить обновлённую версию культового телефона-раскладушки Motorola RAZR V3.
Ожидается, что новинка получит складной дисплей и цену выше $1500. Дата выхода Motorola RAZR 2019 пока не определена, но, судя по всему, ждать этого осталось недолго.
Ресурс 91mobiles обнаружил патентную заявку Motorola в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Поскольку в ней идёт речь о телефоне со складной конструкцией, вполне возможно, что так будет выглядеть существующий пока только в слухах Motorola RAZR 2019.
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