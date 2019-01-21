Финансовые новости
- |
- 21.01.19
- |
- 20:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты
08:47 21.01.2019 |
В рамках стартовавшей прошлым летом глобальной программы оборонного агентства DARPA по возрождению электроники в США будет запущена подпрограмма для разработки доверенной компьютерной архитектуры. Новая программа называется GAPS (Guaranteed Architecture for Physical Security), что переводится на русский как архитектура с гарантированной на физическом уровне безопасностью.
Технологий защиты данных на смартфонах и ПК воз и маленькая тележка. В том числе существует масса стандартов и физических методов защиты данных в виде модулей доверенных вычислений, токенов и прочего. Как показывает практика, всего этого недостаточно для гарантированной защиты чувствительной для пользователя или секретной информации коммерческой или государственной важности. И дело даже не в том, что данные украли. Проблема в том, что совершенно неизвестно, какие данные скомпрометированы, а какие нет.
Программа GAPS призвана гарантированно ответить на вопрос, была ли утечка информации или нет. Защита данных должна быть реализована на физическом уровне в виде адаптируемой и легко интегрируемой в ПК, смартфоны и другую электронику вычислительной архитектуры и программного обеспечения. Надстройка безопасности должна быть прозрачной для разработчиков и не затрагивать частные аппаратные проекты и фреймворки. Кроме того, физическая защита при передаче данных должна изолировать передаваемую информацию и уведомлять о степени защиты принимающей стороны. Попросту говоря, пользователь по поводу всех вводимых на устройстве данных получает гарантированный ответ, где они будут храниться (локально или удалённо) и с какой степенью защиты.
Современные решения по защите данных, считают в DARPA, либо слишком сложны для реализации и использования неподготовленными людьми, либо не дают однозначного ответа на вопрос о том, куда деваются данные после ввода. Облачные системы только добавили неопределённости в эту ситуацию. Регулярные и многочисленные сообщения об утечках персональных данных служат наглядным подтверждением несовершенства защиты и неосведомлённости граждан о том, где гуляет информация с их смартфонов.
В общем случае программа GAPS предполагает поиск решений в трёх областях. Во-первых, создание аппаратных решений и интерфейсов. Во-вторых, разработку сопутствующего программного инструментария. В-третьих, интеграция компонентов и инструментов, включая проверку в составе действующих систем Министерства обороны США. Также в рамках программы GAPS будет решаться вопрос адаптации физической защиты данных в коммерческих платформах и в системах для личного использования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»
|Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
|НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая
|В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей
|Microsoft окончательно похоронила Windows Phone и порекомендовала перейти на Android и iOS
|Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
|В Японии умер старейший в мире мужчина
|DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры