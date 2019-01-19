Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками

После того, как в течение нескольких последних лет компания Samsung использовала привычные дактилоскопические датчики на корпусе смартфонов, производитель, наконец, реализует в своей новой флагманской линейке подэкранныые сканеры отпечатков пальцев.

Однако поклонники защищать свои смартфоны от микроскопических повреждений, в частности, те пользователи, которые с первого дня наклеивают на экраны своих устройств защитные пленки, могут быть разочарованы следующей информацией.

Компания Armadillotek, известный производитель аксессуаров для смартфонов, в ходе тщательного тестирования с использованием финальных версий Galaxy S10 и Galaxy S10+ пришла к выводу, что подэкранные дактилоскопические датчики некорректно работают при использовании защитных пленок для экранов.

В связи с этим производитель принял решение убрать из стандартного комплекта поставок чехлов линейки Vanguard для Galaxy S10 и Galaxy S10+ защитные пленки для экранов.

Эта новость может огорчить потенциальных владельцев Galaxy S10 и Galaxy S10+, однако будущие пользователи младшей модели будущей флагманской линейки этого не почувствуют. Дело в том, что младшая модель, которая будет называться Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Mini или Galaxy S10 Е, получит сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

Анонс данной линейки состоится 20 февраля перед началом выставки Mobile World Congress 2019.