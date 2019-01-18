Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки с управлением со смартфона

Компания Nike представила новые баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки. Модель называется Adapt BB и использует продвинутую систему автошнуровки со специальным моторчиком, способным определять нужную степень плотности посадки и подстраиваться соответственно.

Как отмечает Nike, модель Adapt BB представляет собой дальнейшее развитие кроссовок HyperAdapt 1.0, вышедших в 2016 году. Они вдвое дешевле, более совершенны функционально и будут широко доступны, в отличие от предшественника.

Первое поколение кроссовок Nike HyperAdapt с функцией автоматической шнуровки были распроданы в крайне ограниченном объёме по специальным приглашениям в конце 2016 года по цене 720 долларов. Также в 2016 году стилизованные под модель из фильма «Назад в будущее 2» кроссовки Nike Mag 2015 были распроданы через аукцион, а выручка с него была направлена в благотворительный фонд по исследованию болезни Паркинсона (Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research).

Плотность шнуровки также можно регулировать кнопками на кроссовке или через приложение Nike Adapt на смартфоне. Последнее позволяет перешнуровать кроссовки прямо во время игры и даже задать несколько режимов шнуровки. Видимых глазу шнурков на кроссовках нет, плотность посадки меняется также незаметно для стороннего наблюдателя.

Кроссовки получили аккумулятор ёмкостью 505 мА·ч. По словам производителя, этого хватает от 10 до 20 дней использования. Подзарядить кроссовки можно от фирменной беспроводной зарядной станции стандарта Qi. Полный заряд достигается за 3 часа.

Nike Adapt BB можно будет купить в США за 350 долларов начиная с 16 февраля.