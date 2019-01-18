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2019 год — время увеличения числа нод?
11:17 18.01.2019 |
Сеть биткоина продолжает восстанавливаться после недавних спадов активности, общее количество нод достигает 65 000, а количество доступных нод - более 10 000, пишет Bitcoinist.
Нода (от лат. nodus - узел) - это любой компьютер, подключенный к блокчейн-сети. Ноды децентрализованной сети контактируют посредством P2P-протоколов для обмена информацией о блоках и транзакциях. Нода, в зависимости от ее типа, хранит только часть или все данные блокчейна.
Данные с сайта Earn.com (ранее 21.co) и собственного ресурса мониторинга, разработанного биткоин-разработчиком Люком-младшим, подтверждают рост, который в последнее время перенесен в Германию. В настоящее время на нее приходится почти 19% нод.
По состоянию на 16 января имеется 64 768 нод Bitcoin Core, что составляет 99,02% от общего количества. 2490 доступных нод находятся в США, 1927 в Германии, Франции отстает от обеих стран с 660 доступными нодами.
У Китая всего 409 узлов, тем не менее, он занял пятое место рейтинга, а Япония, несмотря на растущую потребительскую экономику биткоина, заняла десятое место с 246 нодами.
В ноябре 2017 года во время движения к максимуму биткоина около $ 20 000 число доступных нод достигло пика в 12 500. После этого в первом полугодии прошлого года произошел откат, число нод колебалось около 9000.
К 2018 году общее снижение составило 11%, а в этом году рост составит примерно 2%.
В то же время технические источники отмечают, что точное количество нод биткоина в конечном счете остается загадкой, поскольку некоторые из них невозможно обнаружить.
Кроме того, одной из возможных причин увеличения количества полных нод в прошлом году стали новые продукты, например, Nodl и Casa Node от Lightning Network, которые упрощают запуск полной ноды.
Каковы стимулы для запуска полной ноды? Согласно Bitcoin wiki, это самый надежный способ использовать сеть биткоина, не говоря о том, чтобы сделать ее более надежной за счет децентрализации.
Запуск полной ноды в качестве кошелька - это единственный способ быть уверенным в том, что ни одно из правил биткоина не будет нарушено: не будут потрачены монеты, не принадлежащие владельцу, не будет двойных трат. Все остальные виды кошельков предполагают доверие к стороннему серверу.
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