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Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
09:21 18.01.2019 |
Google объявила о заключении сделки с Fossil Group, в рамках которой она получила доступ к технологиям изготовления смарт-часов американского производителя.
Помимо интеллектуальной собственности, согласно условиям контракта стоимостью $40 млн в Google перешла часть команды разработчиков Fossil.
Ни одна сторон сделки не раскрыла, о каких именно технологиях идёт речь, но обе компании, очевидно, продолжат разрабатывать умные часы, возможно, в более тесном сотрудничестве, чем раньше.
У Fossil осталась команда по научно-исследовательским и проектно-конструкторским работам в составе более 200 человек, которая будет и дальше создавать новые модели смарт-часов, ставшие самой быстрорастущей категорией товаров компании в последние годы.
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