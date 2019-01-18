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Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
08:40 18.01.2019 |
Оксфордский университет ввёл бессрочный запрет на получение грантов на научные исследования или благотворительных взносов от китайской телекоммуникационной компании Huawei, которая уже сталкивается с растущим давлением со стороны США и ряда других стран, выражающих обеспокоенность по поводу её деятельности, якобы представляющей угрозу для их национальной безопасности.
Решение было принято на следующий день после того, как стало известно, что федеральные прокуроры США начали расследование по обвинению Huawei в краже коммерческих секретов американских фирм.
Оксфордский университет заявил, что его запрет на финансирование со стороны Huawei был связан с «озабоченностью общественности, возникшей в последние месяцы в отношении партнёрства Великобритании и Huawei».
«Университет продолжит заниматься контрактами на исследования, по которым финансирование от Huawei уже получено или выделено», - сообщило учебное заведение.
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