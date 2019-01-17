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Нужны отпечатки одновременно двух пальцев: сканер 2.0 в исполнении Oppo
23:39 16.01.2019 |
Oppo представила новый оптический сканер отпечатков пальцев, который встраивается под поверхность экрана мобильных устройств.
Изначально было объявлено о том, что он распознает прикосновения пальцев на куда большей площади, чем сканер текущего поколения. По сравнению с Oppo R17 площадь распознавания была увеличена в 15 раз. Кроме того, этот дактилоскопический датчик характеризуется повышенной скоростью и точностью распознавания, а также безопасностью в плане сохранности пользовательских данных и сниженным энергопотреблением.
Но у этого сканера есть и уникальная особенность, которая до этого не была представлена ни одним производителем. Речь идет о функции, которая позволяет разблокировать устройство при одновременном распознавании отпечатков двух пальцев. То есть даже если один отпечаток пальца будет распознан, то устройство не будет разблокировано.
Зачем кому-то может прийти в голову идея пользоваться этой функцией? Функция понравится тем, кто хочет, чтобы его смартфон и банковский счет контролировались только ими. Если, например, для разблокировки смартфона нужно использовать пальцы на разных руках (особо сложный случай - на руке и ноге или на ногах), то сделать это без вашего ведома, например, во время сна будет довольно проблематично.
Производитель подтвердил, что смартфоны с таким дактилоскопическим датчиком поступят в продажу уже в этом году.
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