Нужны отпечатки одновременно двух пальцев: сканер 2.0 в исполнении Oppo

Oppo представила новый оптический сканер отпечатков пальцев, который встраивается под поверхность экрана мобильных устройств.

Изначально было объявлено о том, что он распознает прикосновения пальцев на куда большей площади, чем сканер текущего поколения. По сравнению с Oppo R17 площадь распознавания была увеличена в 15 раз. Кроме того, этот дактилоскопический датчик характеризуется повышенной скоростью и точностью распознавания, а также безопасностью в плане сохранности пользовательских данных и сниженным энергопотреблением.

Но у этого сканера есть и уникальная особенность, которая до этого не была представлена ни одним производителем. Речь идет о функции, которая позволяет разблокировать устройство при одновременном распознавании отпечатков двух пальцев. То есть даже если один отпечаток пальца будет распознан, то устройство не будет разблокировано.

Зачем кому-то может прийти в голову идея пользоваться этой функцией? Функция понравится тем, кто хочет, чтобы его смартфон и банковский счет контролировались только ими. Если, например, для разблокировки смартфона нужно использовать пальцы на разных руках (особо сложный случай - на руке и ноге или на ногах), то сделать это без вашего ведома, например, во время сна будет довольно проблематично.

Производитель подтвердил, что смартфоны с таким дактилоскопическим датчиком поступят в продажу уже в этом году.