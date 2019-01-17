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Xiaomi анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев
23:32 16.01.2019 |
Чаще всего в социальной сети Weibo новости о Xiaomi и вокруг Xiaomi комментирует генеральный директор компании Лей Цзунь (Lei Jun).
Публичные выступления президента Xiaomi, Лина Бина (Lin Bin), случаются гораздо реже. Но в этот раз именно он рассказал о работе над подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.
Как оказалось, у пользователей очень популярна модель Mi 8 Pro, оснащенная подэкранным дактилоскопом. Поэтому в компании в течение полугода работали над улучшенным вариантом такого датчика. По словам Лина Бина, новый сенсор лучше предыдущего как минимум по двум причинам.
Первая - чтобы разблокировать смартфон, достаточно одного прикосновения. То есть повышена точность распознавания. Вторая - площадь экрана, реагирующая на касания, увеличена и составляет теперь 25 мм х 50,2 мм. То есть датчик нового поколения позволяет не прицеливаться и не прикладывать палец только к определенному месту, что делает разблокировку более естественной.
Лин Бин сообщил, что в новом смартфоне Xiaomi будет присутствовать именно этот улучшенный датчик. В свою очередь директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng) отметил, что датчик немного дороже того, который используется в Mi 8 Pro. Но если говорить о флагманской модели, то небольшая прибавка в цене сенсора вряд ли будет заметна на фоне общей стоимости.
Теперь остается вопрос, в каком именно смартфоне дебютирует новый дактилоскоп (его поставщиком, кстати, по слухам является Synaptics). Разные источники сходятся во мнении, что это будет Mi 9. Ближайший анонс топового смартфона Xiaomi намечен на 24 февраля, не исключено, что именно на исходе зимы и будет представлен Mi 9.
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