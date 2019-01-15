Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр

Источники сообщают о том, что компания Amazon в данный момент работает над сервисом стриминга видеоигр для смартфонов и планшетов.

Основой будущего сервиса потоковой трансляции видеоигр, предназначенного для предоставления громких игр на смартфонах или других устройствах, способных к потоковой передаче, станет сервис облачных вычислений Amazon.

Напомним, в 2011 году принадлежащая Аmazon дочерняя компания Twitch Interactive запустила видеостриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Попытка выйти на новый рынок кажется вполне логичной.

Сервисы потоковой трансляции видеоигр позволяют при помощи более-менее современного смартфона опробовать самые разные игры для консолей и ПК, не вкладывая большие средства в приобретение данных платформ. Так что подобные сервисы вполне может ждать успех.

В данный момент Amazon занята поиском партнеров, которые согласятся представлять свои игры на новой цифровой платформе.

Данный сервис, по слухам, будет запущен только в 2020 году.